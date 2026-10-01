Savona, sale senza biglietto sul bus e aggredisce la controllora. Dipendente TPL in ospedale, arrestato 21enne

Savona. I carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne magrebino, domiciliato in provincia di Savona, contestandogli i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni a personale che svolge attività di accertamento nell’ambito del trasporto pubblico.

I carabinieri sono intervenuti nella serata del 30 settembre scorso in via Santuario, a Savona, dove il ventunenne extracomunitario aveva appena aggredito una donna addetta al controllo sugli autobus della TPL di Savona. Lo straniero, poco prima, a seguito di un controllo sull’autobus, era risultato sprovvisto di biglietto ed aveva reagito spingendo contro un muro una 50enne addetta ai controlli sui mezzi pubblici, cagionandole ferite ad una mano.

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