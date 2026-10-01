Scoperta al Gaslini la cura per la malattia rara fibrodisplasia ossificante progressiva

Genova. La ricerca sulla fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP), una malattia genetica ultra-rara caratterizzata dalla progressiva formazione di osso nei tessuti molli in seguito a dolorosi episodi infiammatori, vede l’IRCCS pediatrico Giannina Gaslini di Genova protagonista internazionale grazie alla pubblicazione dei risultati dello studio clinico di fase 3 OPTIMA sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet.
Lo studio ha dimostrato la possibilità di bloccare in sicurezza la progressione della malattia grazie ad un nuovo farmaco, il Garetosmab, diretto contro l’Activina A, una molecola responsabile della comparsa di nuovo osso.