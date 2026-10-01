Segnalata una chiazza in mare di fronte a Riomaggiore, il Parco attiva le verifiche

Nel pomeriggio di oggi, a seguito della segnalazione della presenza di una chiazza superficiale nel tratto di mare antistante Riomaggiore, sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti, con l’intervento tempestivo e coordinato della Guardia Costiera e del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

“Le verifiche – spiega l’ente in una nota – sono state condotte sia in mare sia a terra, con il monitoraggio del tratto costiero interessato. I mezzi della Guardia Costiera hanno portato sul posto le dotazioni antinquinamento previste, con il successivo posizionamento di panne oleoassorbenti nel tratto più prossimo alla costa, effettuato con il supporto del personale e del battello del Parco. Sono stati inoltre effettuati campionamenti delle acque, che saranno sottoposti ad analisi per accertare la natura del fenomeno. Al momento – chiude il Parco – non si rilevano evidenze di danni ambientali. Le verifiche sono ancora in corso”.

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