Spezia-Gubbio, cancelli aperti dalle 18 per la festa dei 120 anni: squadra in campo con una maglia celebrativa

Sarà una serata speciale quella di sabato 10 ottobre allo stadio Picco, quando lo Spezia affronterà il Gubbio nel giorno della celebrazione dei 120 anni del club. I festeggiamenti inizieranno già prima del riscaldamento delle squadre: dalle 19 circa il terreno di gioco ospiterà una cerimonia della durata di circa mezz’ora, con musica dal vivo e la presenza di alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia aquilotta. Un appuntamento pensato per coinvolgere tutto il popolo spezzino e rendere omaggio al passato della società.

Per permettere ai tifosi di vivere la celebrazione dall’inizio, i cancelli dello stadio saranno aperti già alle 18 e il club invita il pubblico a raggiungere il proprio posto entro le 19. Al termine della cerimonia, l’attenzione tornerà sul campo e sulla sfida contro il Gubbio, con lo Spezia che scenderà in campo con una speciale maglia celebrativa per i 120 anni, che sarà presentata il prossimo 6 ottobre.

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