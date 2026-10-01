Visita guidata gratuita alla mostra permanente del Camec: come partecipare

Domenica 4 ottobre alle 17 torna l’appuntamento con le visite guidate gratuite alla mostra permanente delle collezioni del Camec — Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia, promosse dall’associazione Amici del Camec.

L’iniziativa si tiene come di consueto in occasione della prima domenica del mese per offrire approfondimenti su temi, autori e opere presenti nella collezione permanente e nelle mostre temporanee in corso. La visita ha una durata di circa 60 minuti ed è riservata a chi è già in possesso della tessera dell’associazione o a chi la sottoscrive al momento.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica amicidelcamec@camec.sp.it.

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