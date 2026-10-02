A fuoco i cavi della fibra ottica sotto il ponte San Giorgio, l’incendio è doloso

Genova. Sarebbe di natura dolosa l’incendio che questa mattina ha interessato i cavi della fibra ottica in salita Bersezio, tra Sampierdarena e Rivarolo, proprio sotto il ponte di San Giorgio.

Sul posto, dopo le segnalazioni arrivate alla centrale operativa, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. A prendere fuoco è stata una condotta di cavi che controlla la fibra ottica a servizio del levante genovese e del Basso Piemonte e, si apprende, sarebbero stati individuati degli inneschi a batteria. Ancora non è chiara l’entità dei danni e dei disservizi provocati dall’incendio.

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