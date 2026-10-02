Albenga, Cattedrale gremita per l’ultimo saluto a don Giorgio Brancaleoni

Albenga. Una Cattedrale gremita e una comunità profondamente commossa hanno accompagnato ad Albenga l’ultimo saluto a monsignor Giorgio Brancaleoni, per tutti don Giorgio, figura centrale e di rilievo nella storia della Diocesi di Albenga-Imperia.

Alle esequie erano presenti numerosi sindaci del comprensorio, il Vescovo emerito Mario Oliveri, il Vescovo della Diocesi di Imperia Tonino Suetta, insieme a rappresentanti delle istituzioni e a quanti, nel corso degli anni, avevano conosciuto e apprezzato il sacerdote.

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