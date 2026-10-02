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Albisola Superiore, inaugurazione del restauro di Santa Maria Maddalena

Albisola Superiore, inaugurazione del restauro di Santa Maria Maddalena

Albisola Superiore Chiesa Santa Maria Maddalena

Albisola Superiore. Domenica 4 ottobre alle ore 15:30 alla Chiesa Santa Maria Maddalena, via alla Maddalena, nella frazione Ellera, si terrà l’inaugurazione degli interventi di consolidamento e restauro con fondi PNRR della chiesa stessa. Alle 17 sarà celebrata la messa seguita da un rinfresco. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici di Santa Maria Maddalena: “Sarà un momento speciale per condividere un passo importante nella tutela di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità”.

La chiesa è sita nella località detta “dell’Eremita” (esiste un detto antico popolare inerente ad un pozzo dell’eremita che si trovava nei pressi) e su una roccia che domina la valle del torrente Sansobbia. L’attuale edificio religioso risale al 1590 e affianca una struttura più antica, probabilmente fondata dai monaci dell’Abbazia San Salvatore di Giusvalla e documentata nel X secolo d. C. come possesso della nuova Abbazia San Quintino di Spigno Monferrato, nell’Alessandrino, fondata dopo la distruzione di Giusvalla.

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