ATS Liguria, il Savonese ha i suoi rappresentanti: Cairo e Pietra Ligure riescono a spuntarla nella votazione dei sindaci

Saranno i Comuni di Cairo Montenotte e Pietra Ligure, insieme al capoluogo Savona (inserito di diritto), a rappresentare il territorio del Savonese all’interno della nuova Azienda Tutela della Salute (Ats) della Liguria, a seguito della recente riforma sanitaria.
Una designazione tutt’altro che scontata, arrivata al termine di un percorso travagliato che nei giorni scorsi aveva generato un duro scontro nella riunione dei sindaci in Sala Rossa, culminato con un rinvio della decisione. La contesa iniziale vedeva contrapposte tre candidature per due soli posti disponibili: il sindaco di Cairo Paolo Lambertini (sostenuto dalla Val Bormida), il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.