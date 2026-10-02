Attentato alla fibra ottica Tim: internet e telefonini in tilt anche nel Levante

Un attentato incendiario ai cavi della fibra ottica Tim, è stato compiuto nella mattinata in salita Bersezio a Genova, zona Campasso, sotto il viadotto San Giorgio. Le conseguenze sono state pesanti anche nel Golfo Paradiso e nel Tigullio occidentale: internet saltata e telefonini muti. In un primo tempo impossibili anche le chiamate ai numeri di emergenza. Intenso lavoro dei tecnici, polizia e vigili del fuoco. Nel Levante le conseguenze si sono fatte sentire dalla tarda mattinata; il ritorno alla normalità solo alle 18.30.

Gli inquirenti hanno trovato tracce di liquido infiammabile; la zona è sotto sequestro e le indagini proseguono senza sosta. La Procura indaga per danneggiamento a scopo terroristico. Un atto preoccupante che sembra aprire una nuova stagione e che mette a nudo la fragilità del mondo della comunicazione.

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