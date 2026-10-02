Cinque Terre: nuovi investimenti nella gestione del territorio e delle isole

Dall’ufficio stampa Portovenere, Cinque Terre e Isole

Nell’ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del sito Patrimonio Mondiale “Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto”, in fase di realizzazione grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura ai sensi della Legge 77/2006, l’Ufficio del sito Patrimonio Mondiale e Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura promuovono un percorso di ascolto e partecipazione con gli enti e le comunità del territorio. Il percorso prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse, chiamati a contribuire alla valutazione del precedente ciclo di gestione, con l’obiettivo di condividere quanto realizzato, individuare i principali punti di forza, le criticità e gli aspetti ancora da affrontare e, a partire da questi elementi, confrontarsi sulle sfide e sugli obiettivi del nuovo ciclo di gestione. La partecipazione si articolerà in tre Tavoli di lavoro territoriali, intesi come momenti di ascolto, discussione e condivisione su punti di forza e criticità del Sito e del precedente ciclo di gestione, oltre che di confronto sulle principali sfide future.

La partecipazione sarà aperta a istituzioni, enti, associazioni e gruppi di cittadini, con l’obiettivo di favorire un confronto trasversale, raccogliere prospettive, esigenze e proposte provenienti dai diversi territori del sito Patrimonio Mondiale e contribuire all’aggiornamento del Piano di Gestione e alla definizione delle relative azioni. Di seguito il calendario dei Tavoli territoriali che si svolgeranno sul territorio del sito Unesco “Portovenere, Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto”:

Martedì 27 ottobre p.v. alle ore 15.00 presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Sala Riunioni – Via Discobolo c/o Stazione Manarola, Riomaggiore, si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare e Levanto.

Mercoledì 28 ottobre p.v. alle ore 15.00 presso la sede dell’Ufficio del Sito Patrimonio Mondiale – Sala Rossa – Viale Mazzini 47, La Spezia, si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni della Spezia e Portovenere.

Giovedì 29 ottobre p.v. alle ore 16.00 – Piazza Caduti per la Libertà, Valdipino (Riccò del Golfo), si terrà l’incontro dedicato al territorio dei Comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Pignone.

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