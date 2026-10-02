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Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides in Mar Rosso sarà rafforzata

Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides in Mar Rosso sarà rafforzata

Nave Rizzo (ph Aspides)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea, Kaja Kallas. Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell’operazione Aspides e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, oltre all’evoluzione del quadro internazionale, alle capacità europee di difesa e sicurezza e alla situazione in Libano. “L’Europa deve fare un passo avanti nella sicurezza e nella difesa. Non basta più definire obiettivi e assumere impegni politici: dobbiamo essere in grado di trasformarli rapidamente in capacità, risorse e azioni concrete”, ha sottolineato il ministro Crosetto.

Nel corso dell’incontro è stata accolta positivamente la decisione di alcuni Paesi europei di mettere a disposizione nuovi assetti per l’operazione Aspides. Crosetto e Kallas hanno condiviso la necessità di rafforzare ulteriormente il contributo europeo, affinché l’operazione possa disporre delle capacità necessarie a svolgere pienamente il proprio mandato. “Non è ancora sufficiente per le esigenze che abbiamo davanti, ma è sicuramente un cambio di passo positivo. Quando agli impegni politici seguono contributi concreti, l’Europa dimostra di essere credibile e di poter assumere il ruolo di attore globale che le spetta”, ha dichiarato Crosetto. Entrambi hanno, inoltre, evidenziato il valore strategico ed economico della sicurezza delle rotte nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, essenziale per la libertà di navigazione, la continuità dei commerci europei e la stabilità dei Paesi della regione.

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