Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides in Mar Rosso sarà rafforzata

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea, Kaja Kallas. Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell’operazione Aspides e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, oltre all’evoluzione del quadro internazionale, alle capacità europee di difesa e sicurezza e alla situazione in Libano. “L’Europa deve fare un passo avanti nella sicurezza e nella difesa. Non basta più definire obiettivi e assumere impegni politici: dobbiamo essere in grado di trasformarli rapidamente in capacità, risorse e azioni concrete”, ha sottolineato il ministro Crosetto.

Nel corso dell’incontro è stata accolta positivamente la decisione di alcuni Paesi europei di mettere a disposizione nuovi assetti per l’operazione Aspides. Crosetto e Kallas hanno condiviso la necessità di rafforzare ulteriormente il contributo europeo, affinché l’operazione possa disporre delle capacità necessarie a svolgere pienamente il proprio mandato. “Non è ancora sufficiente per le esigenze che abbiamo davanti, ma è sicuramente un cambio di passo positivo. Quando agli impegni politici seguono contributi concreti, l’Europa dimostra di essere credibile e di poter assumere il ruolo di attore globale che le spetta”, ha dichiarato Crosetto. Entrambi hanno, inoltre, evidenziato il valore strategico ed economico della sicurezza delle rotte nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, essenziale per la libertà di navigazione, la continuità dei commerci europei e la stabilità dei Paesi della regione.

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