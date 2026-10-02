Dal corallo nero al dente di capodoglio: cosa passa dalla dogana della Spezia

Dagli animali vivi nascosti tra le merci alle specie protette finite nei traffici internazionali: alla Spezia il contrasto al commercio illegale di fauna e flora passa anche dai controlli in porto e alla dogana. È il lavoro portato avanti dal Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia e dalla squadra operativa Cites del Gruppo della Guardia di Finanza, che hanno effettuato numerosi sequestri nei confronti di soggetti italiani e stranieri per l’importazione di esemplari protetti senza le autorizzazioni previste dalla Convenzione di Washington. Un bilancio che arriva in occasione del 4 ottobre, Giornata Mondiale degli Animali. Tra le attività di maggior rilievo, il sequestro di un corallo nero appartenente all’ordine delle Antipatharie, di circa 60 grammi, molto raro e ricercato in quanto cresce prevalentemente tra i 50 e gli oltre 300 metri sotto il livello del mare, sebbene alcune specie oceaniche possano spingersi fino a profondità abissali superiori ai 4000 metri.















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