Ericsson, riunione tra parlamentari e consiglieri regionali: “Priorità mantenere l’azienda a Genova”

Genova. Si è svolto, oggi in consiglio regionale, l’incontro convocato dal presidente Stefano Balleari, tra i parlamentari liguri e i capigruppo in Regione per un confronto sul licenziamento avviato da Ericsson, che coinvolge 131 lavoratrici e lavoratori della sede genovese.

Dall’incontro è emersa, in modo condiviso da parte di tutte le forze politiche, la priorità di salvaguardare i posti di lavoro e la volontà di esprimere in modo forte e compatto, anche coinvolgendo la politica nazionale, la necessità di mantenere la sede di Ericsson a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it