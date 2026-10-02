Genova per San Francesco, la basilica dell’Annunziata ospita lo spettacolo “Transitus”

Genova. Dopo il grande successo dei quattro appuntamenti territoriali della rassegna In cammino con Francesco, il progetto Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità sabato 3 ottobre alle 20.30, alla vigilia della festività del Santo Patrono d’Italia, la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato ospita Transitus. Il cielo di Francesco, liturgia sacra per soli, coro e orchestra composta da Cristian Carrara.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Comune di Genova in collaborazione con la GOG – Giovine Orchestra Genovese per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, con il patrocinio del Comitato Nazionale. A dirigere l’orchestra e il coro della Fondazione Teatro Carlo Felice sarà il maestro Francesco Pasqualetti, mentre la regia è firmata da Laura Sicignano, con le interpretazioni del soprano Theodora Raftis e del baritono Sergio Vitale.

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