Gomme nuove comprate copiando la misura: l’errore che può costare la carta di circolazione

Il caso descritto di seguito è costruito a titolo di esempio, ma corrisponde a una situazione ricorrente nelle officine a ogni cambio di stagione. Un automobilista acquista un’auto usata da un privato, in buone condizioni e con la manutenzione in regola. Al momento di sostituire le gomme, fotografa la sigla stampata sul fianco di quelle montate e ordina un treno nuovo della stessa misura, che viene poi montato senza alcun intoppo.

Il problema emerge in un secondo momento, alla revisione o durante un controllo su strada: la misura non compare sul libretto. Il precedente proprietario aveva sostituito i cerchi e adattato gli pneumatici senza aggiornare il documento. Le gomme nuove sono integre e di buona qualità, ma per il Codice della strada il veicolo circola con una modifica non autorizzata, che comporta la sanzione, il ritiro del documento e una nuova visita in Motorizzazione. In caso di incidente, inoltre, l’assicurazione potrebbe esercitare la rivalsa nei confronti del conducente.

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