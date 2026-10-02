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Sport

Il Genoa sconfitto in amichevole dal Rapid Bucarest, infortunio alla caviglia per Colombo

Il Genoa sconfitto in amichevole dal Rapid Bucarest, infortunio alla caviglia per Colombo

lorenzo colombo

Bucarest. Trasferta amara per il Genoa, che non solo viene sconfitto in amichevole dal Rapid Bucarest per 2-0 (reti entrambe nella ripresa), ma registra un infortunio pesante: quello di Lorenzo Colombo che a fine primo tempo si è infortunato alla caviglia.

Il Rapid è passato in vantaggio grazie a una punizione di Stojilkovic al 55′, deviata dalla barriera, e con un diagonale di Pop a dieci minuti dalla fine. Ancora sterilità offensiva per la squadra di De Rossi, che ha impegnato il portiere avversario solo un paio di volte proprio con Robinho nel primo tempo e poi con Frendrup nella ripresa.

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