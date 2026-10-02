Manifestazioni storiche e tradizionali, Regione finanzierà tutte le 77 domande ammissibili dei Comuni

Liguria. “Tutte le 77 domande ammissibili presentate dai Comuni liguri per il bando ‘Manifestazioni storiche e tradizionali’ 2026 saranno finanziate per intero. Ai 250 mila euro di fondi regionali si aggiungono circa 80 mila euro del Fondo unico nazionale del turismo (FUNT), che coprono l’intera graduatoria per un totale di circa 330 mila euro”. Lo annuncia il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Feste patronali, rievocazioni storiche, sagre e fiere sono un patrimonio che tiene vive le nostre comunità, valorizza i borghi dell’entroterra e porta visitatori ben oltre la stagione estiva. Un plauso va ai sindaci, alle amministrazioni comunali e ai tantissimi volontari che ogni anno rendono possibili questi appuntamenti”.

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