Meteo, giornata nuvolosa ma senza pioggia. Fine settimana variabile con temperature ancora estive

Genova. Su tutta la regione avremo cielo irregolarmente nuvoloso con poche e locali schiarite specie lungo le coste. Non si esclude al mattino qualche sporadico e breve piovasco nelle aree interne del ponente, in attenuazione prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio aperture più convinte su Spezzino e Tigullio orientale, ancora nubi irregolari sul resto della Liguria, non foriere di ulteriori piogge.

Situazione: Nonostante la presenza dell’alta pressione, aria umida alle quote superiori determina una diffusa nuvolosità in Liguria, ma con basso rischio di pioggia. Temperature nel complesso gradevoli. Fisica

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