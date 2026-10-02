Una giornata per entrare nel vivo delle attività, conoscere gli spazi e capire da vicino come si costruiscono percorsi di autonomia. Mercoledì 7 ottobre il Campus Agrisociale Sant’Anna della Spezia apre le porte al pubblico per una giornata dedicata alla conoscenza del centro diurno socio-riabilitativo. Dalle 9.30 alle 15 sarà possibile visitare la struttura di via Sant’Anna 12 e scoprire le diverse attività che scandiscono la vita del Campus: dai laboratori di cucina e sala all’arte terapia, passando per l’orto e le esperienze legate alla natura, fino ai percorsi dedicati alla vita indipendente. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia conoscere più da vicino il progetto, con un’attenzione particolare a ragazzi e giovani adulti neurodivergenti o che stanno attraversando una fase di difficoltà sociale e che possono essere interessati alle attività proposte dal centro. Non mancherà anche un momento conviviale per accompagnare la giornata e favorire l’incontro tra partecipanti, operatori e visitatori. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 1235885.

The post Open day al campus agrisociale Sant’Anna, porte aperte tra laboratori e percorsi di autonomia appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com