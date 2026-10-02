Rapporto Ecomafia, nel 2025 spezzino 320 reati ambientali e 61 sequestri

Anche quest’anno Legambiente ha presentato il Rapporto Ecomafia, dossier che l’associazione ambientalista realizza dal 1994 con l’intento di fotografare, raccogliendo dati forniti dalle forze dell’ordine, il quadro delle attività della criminalità ambientale in Italia. “La classifica nazionale dell’illegalità ambientale (l’anno di riferimento è il 2025, ndr) vede ai primi tre posti Campania (5.636 reati), Sicilia (3.726 reati) e Puglia (3.601 reati) – si legge in una nota diffusa da Legambiente Liguria -. In un contesto nazionale che vede una riduzione di reati denunciati (35.735, con una diminuzione di 4.855 dallo scorso anno), la Liguria da due anni è invece in crescita. Nel 2024 era al 12° posto in classifica con 1520 reati, lo scorso anno era 10° con 1720 reati, nel 2026 è 8° con 1863 reati, un aumento che non può che preoccupare. La situazione più grave resta quella riferita ai reati contro gli animali, dove la Liguria sale al 2° posto assoluto, seconda solo alla Sicilia, sorpassando la Puglia. In buona parte si tratta di reati legati alla pesca illegale, ma non vanno sottovalutati né il traffico di animali, né il sempre presente bracconaggio. Numericamente i reati più comuni, dopo quelli contro gli animali (678), sono quelli riguardanti il ciclo dei rifiuti (406, Liguria 12°) e il ciclo del cemento (317, Liguria 12°, in aumento di 2 posizioni)”.

Ma andiamo a vedere quanto riportato dal Rapporto per quanto concerne la provincia della Spezia e la Liguria. Il report segnala che, nel 2025, nello Spezzino sono stati rilevati 320 reati ambientali, con 275 persone denunciate e 61 sequestri; totale ligure: 1.863 reati ambientali con 1.791 denunciati, 617 sequestri e un arresto, nell’Imperiese. Legambiente scendo poi nel dettaglio riportando i numeri dell’illegalità nel ciclo del cemento: 317 i reati riscontrati nel 2025 in Liguria (con 366 denunciati e 53 sequestri), di cui 46 nello Spezzino (46 denunciati, 8 sequestri); c’è poi l’aspetto dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti: su questo fronte nel 2025 sono stati 406 i reati rilevati nella nostra regione (con 430 persone denunciate e 49 sequestri), di cui 91 nello Spezzino (83 denunciati, 27 sequestri). Infine l’illegalità contro gli animali: 678 reati rilevati a livello regionale (con 596 denunciati, 107 sequestri e un arresto), di cui 76 alla Spezia e provincia (62 denunciati, 22 sequestri). Per quanto concerne i reati contro gli animali, la Liguria, come detto sopra, risulta al secondo posto nazionale. L’associazione fornisce infine il dato regionale 2025 su reati contro il patrimonio culturale: sono stati 24, con 20 persone denunciate. Rimandiamo a fine articolo per l’illustrazione delle fonti. QUA una serie di tabelle riepilogative trasmesse da Legambiente Liguria.

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