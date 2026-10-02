COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Regione Liguria: inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, aumentate le risorse

Regione Liguria: inserimento lavorativo dei giovani con disabilità, aumentate le risorse

Generico ottobre 2026

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Regione Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi ITS e agli interventi per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. L’integrazione alla programmazione 2026, finanziata nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, consentirà di garantire la copertura integrale dei progetti presentati sui due interventi già programmati.
Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1 milione 703mila 929,18 euro, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. L’incremento permetterà di finanziare integralmente i progetti presentati sull’avviso pubblico regionale, compresi i sei corsi che, con le risorse inizialmente disponibili, sarebbero rimasti esclusi.
Aumentano anche le risorse per i percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità: ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono 348mila 376,88 euro. L’integrazione consentirà di finanziare tutte le attività previste dai progetti per l’intera platea segnalata, pari a 630 allievi.
“La formazione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per trasformare le capacità e il talento delle persone in concrete opportunità di autonomia e di lavoro – dichiarano il vicepresidente e assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Per questo abbiamo scelto di incrementare le risorse disponibili e di finanziare integralmente i progetti presentati, senza lasciare percorsi validi fuori dalla programmazione. Gli ITS rappresentano un collegamento strategico tra formazione specialistica e fabbisogni delle imprese, mentre i percorsi rivolti ai giovani con disabilità hanno un valore che va oltre la formazione: significano inclusione, crescita personale e possibilità di costruire il proprio futuro attraverso il lavoro. Parliamo complessivamente di oltre 2 milioni di euro aggiuntivi, un investimento che conferma la nostra volontà di mettere competenze, occupazione e pari opportunità al centro delle politiche regionali. Vogliamo continuare a costruire una Liguria nella quale la formazione sappia accompagnare concretamente le persone verso il mondo del lavoro e rispondere, allo stesso tempo, alle esigenze del nostro sistema produttivo – concludono Ferro e Scajola–. Investire sulle competenze significa investire sulla competitività del territorio, sui nostri giovani e sulla possibilità per ciascuno di trovare il proprio spazio nella comunità e nel mercato del lavoro”.
Le integrazioni finanziarie hanno infatti l’obiettivo di ampliare le opportunità occupazionali e di inserimento socio-lavorativo dei partecipanti, valorizzando sia i risultati occupazionali dei percorsi ITS sia la funzione sociale degli interventi rivolti alle persone con disabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it