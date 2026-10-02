Resti umani a Nervi, gli oggetti ritrovati accanto al cadavere potrebbero aiutare a identificarlo

Genova. Un mazzo di chiavi con un ciondolo, un mezzo cuore rosso con incisa una piccola torre di Pisa, probabilmente un souvenir. Una borsa a tracolla, un cofanetto di metallo che contiene apparentemente dei gusci. E poi una scarpa sportiva o meglio ciò che ne resta.
Sono gli oggetti che i carabinieri della compagnia San Martino hanno ritrovato accanto ai resti umani scoperti in un edificio in muratura in via Molinetti a Nervi. Una sorta di capanno per gli attrezzi dove i proprietari non entravano da anni, forse oltre dieci al limitare della loro proprietà