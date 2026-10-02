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Cronaca

Resti umani a Nervi, gli oggetti ritrovati accanto al cadavere potrebbero aiutare a identificarlo

Resti umani a Nervi, gli oggetti ritrovati accanto al cadavere potrebbero aiutare a identificarlo

Oggetti ritrovati accanto al cadavere di Nervi

Genova. Un mazzo di chiavi con un ciondolo, un mezzo cuore rosso con incisa una piccola torre di Pisa, probabilmente un souvenir. Una borsa a tracolla, un cofanetto di metallo che contiene apparentemente dei gusci. E poi una scarpa sportiva o meglio ciò che ne resta.

Sono gli oggetti che i carabinieri della compagnia San Martino hanno ritrovato accanto ai resti umani scoperti in un edificio in muratura in via Molinetti a Nervi. Una sorta di capanno per gli attrezzi dove i proprietari non entravano da anni, forse oltre dieci al limitare della loro proprietà

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