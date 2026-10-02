Sagre e feste tradizionali, ricco di appuntamenti il primo fine settimana di ottobre

Genova. Ottobre si apre con un nuovo calendario di appuntamenti degli Eventi Autentici Liguri e del Tempo Libero finanziati da Regione Liguria. Un programma diffuso che coinvolge borghi, comuni e località di tutta la regione, offrendo anche in autunno occasioni per riscoprire le tradizioni, la storia, la cultura e i prodotti tipici del territorio. Dalle sagre dedicate ai prodotti dell’autunno alle feste tradizionali, dalle iniziative culturali agli appuntamenti gastronomici, cittadini e visitatori potranno conoscere le diverse peculiarità che caratterizzano la Liguria.

“La Liguria offre ancora una volta numerose occasioni per vivere e conoscere il nostro territorio – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi -. Gli Eventi Autentici Liguri rappresentano un modo concreto per valorizzare le peculiarità dei nostri comuni, mettendo in luce tradizioni, prodotti tipici, cultura e storia che rendono ogni località unica. Questi eventi permettono a cittadini e visitatori di incontrare le comunità locali, scoprire luoghi a loro meno conosciuti e vivere la Liguria attraverso le sue tradizioni più autentiche”.

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