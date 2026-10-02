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Sport

San Cipriano, Tovani soddisfatto dell’inizio di campionato: “Stiamo crescendo, contro l’Albingaunia pareggio meritato”

San Cipriano, Tovani soddisfatto dell’inizio di campionato: “Stiamo crescendo, contro l’Albingaunia pareggio meritato”

tovani

Albenga. La super punizione di Aprile permette al San Cipriano di mister Tovani, tra le mura del Riva, di ottenere un punto contro l’Albingaunia. Un ottimo risultato per la formazione del genovese e secondo punto ottenuto in campionato. I biancoblù ritornano nel girone A dopo la permanenza nel B e, fin qua, si sono dimostrati una squadra difficile da battere soprattutto per la fisicità messa in campo.

“Sono soddisfatto – dichiara Tovano -, la squadra ha cercato di giocare a viso aperto, facendo tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo affrontato una squadra con qualità, battendoci fino alla fine. Ci siamo difesi bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, questo è un pareggio meritato”.

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