Sanità, le opposizioni in Consiglio Regionale: “Diramati gli atti aziendali di Aom e Ats senza confronto e prima del Piano sociosanitario”

Liguria. “La diffusione degli atti aziendali di AOM e ATS, i Piani di organizzazione aziendale, prima dell’approvazione del Piano sociosanitario regionale e senza il confronto richiesto dalle opposizioni è una scelta politicamente gravissima. Si procede sull’organizzazione della sanità ligure mentre il documento che dovrebbe definirne gli indirizzi per il periodo 2026-2030 non è ancora stato approvato”. Lo dichiarano i gruppi di opposizione in consiglio regionale.

“Ancora prima della pausa di agosto del consiglio e delle commissioni, avevamo chiesto audizioni e un confronto nel merito proprio su questi atti. La risposta è stata procedere comunque, senza consentire la discussione richiesta. Nel frattempo, la maggioranza non è riuscita ad approvare il Piano sociosanitario entro settembre e ne ha rinviato l’esame a fine ottobre. Nell’anno della riforma sanitaria così contestata si arriva così a un’inversione della logica della programmazione: prima vengono diramati i piani aziendali, poi si discuterà il Piano sociosanitario con il quale dovrebbero essere coerenti. Il consiglio regionale viene messo davanti a scelte già definite, mentre dovrebbe poter discutere gli indirizzi e verificare come questi si traducano nell’organizzazione dei servizi”.

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