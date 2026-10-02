La rassegna “Tigullio Verticale” è pronta a tornare a Santa Margherita Ligure con una 3^ edizione incentrata sul tema “La Civiltà dei Boschi”. Nelle giornate di ,ottobre si svolgeranno una serie di iniziative rivolte alla cultura, all’ecosistema e ai frutti dell’ambiente boschivo.
Sabato 17 ottobre sarà dedicato al tema “Frutti d’Autunno”. Dalle ore 11 alle 16 presso il Parco degli Elfi a Santa Margherita Ligure si terrà un ciclo di incontri con esperti del settore per conoscere meglio olive, funghi e castagne, i “frutti” più amati dell’autunno, e scoprine l’importanza per il nostro ambiente. Sono previsti un pranzo offerto ai partecipanti all’evento e una castagnata a chiusura della giornata.
Domenica 18 ottobre sarà la volta dell’evento “Selvatici e Castagni”, escursione ad anello fino ai castagneti fra Santa Margherita Ligure e Nozarego, alle pendici del monte di Portofino. A guidare la camminata saranno Claudio Solimano (GAE) e Paolo Rossi (documentarista e fotografo), alla scoperta dell’albero fra i più importanti per la Liguria e della vita che vi ruota attorno. Partenza alle ore 10 dallo IAT di Santa Margherita Ligure e ritorno previsto alle 16.
Programma sabato 17 ottobre
Ore 11:00 – “L’oro giallo di Liguria” con Benedetto Costa Broccardi (olivicoltore, Azienda Agricola Santa Barbara, Santa Margherita Ligure): con Benedetto vedremo la cura dell’olivo, le qualità di olive che caratterizzano il nostro territorio e impareremo qualcosa in più sul tanto agognato prodotto finale, l’olio.
Ore 12:30 – Pranzo offerto ai partecipanti: crostone di pane con prebuggiun e piatto di castagnette al pesto.
Ore 14:00 – “Andà a funzi” con Alice Solimano (Micologa): quanto sappiamo realmente dei funghi? Con Alice scopriremo la vita nascosta dei funghi, le loro caratteristiche e qualche consiglio su come riconoscerli ed apprezzarli al meglio.
Ore 15:00 – “Che castagna!” con Serena Siri (Agrotecnico e Guida Ambientale Escursionistica): della castagna tanto si parla eppure poco si conosce. Serena spiegherà questa coltivazione che caratterizza ancora ampie porzioni del nostro Appennino.
Ore 16:00 – Castagnata finale!
Evento organizzato da Tigullio Verticale. Prenotazione obbligatoria, max 50 posti: Fabio Casazza (Scarpinate) 331 2851961
Programma domenica 18 ottobre
Appuntamento h. 10:00 dallo IAT di Santa Margherita Ligure, piazza Vittorio Veneto 1
Difficoltà: E – Distanza: 8 km ca. – Dislivello: 313 m d+
Durata: 5 h circa, interventi e pausa pranzo compresi
Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking, scorta d’acqua da 1,5 litri, pranzo al sacco. Consigliati pantaloni lunghi, maglia di ricambio.
Evento organizzato da Tigullio Verticale. Prenotazione obbligatoria, max 25 posti: Fabio Casazza (Scarpinate) 331 2851961
“Tigullio Verticale” nasce nel 2024 dall’esperienza di ricerca e riscoperta del territorio di Fabio Casazza (Scarpinate) e dall’attivismo sociale di Nassa Rapallo. La rassegna è dedicata alla riscoperta, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Tigullio in tutta la sua verticalità. L’obiettivo è di creare uno spazio sociale e culturale dove coltivare e sviluppare pratiche di riavvicinamento al territorio, al rispetto dell’ecosistema e alla conoscenza della sua storia, delle sue fragilità e opportunità. Un territorio unico e unito: verticale, appunto, perché frutto della relazione che, da sempre, c’è fra costa ed entroterra.
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