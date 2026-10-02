Scontro tra un’auto e un due ruote in via Sarzana: un ferito portato in codice rosso al Sant’Andrea

Scontro tra un’auto e un motociclo in via Sarzana alla Spezia. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia e il bilancio è di un uomo, che viaggiava in sella al due ruote, trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia. L’episodio risale alle 13 circa di oggi pomeriggio e sul posto sono intervenute la Sezione infortunistica della Locale, la Croce rossa di Follo e l’automedica Delta 1 del 118. Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia. Si sono verificate ripercussioni sulla viabilità per tutta la durata degli interventi di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente.

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