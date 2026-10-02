Sestri: “Bocciata mozione sulla violenza di genere, nessun programma alternativo”

Da Valentina Jannacone di Unavi (Unione Nazionale Vittime)

A un mese dalle polemiche nate a Sestri Levante intorno alle dichiarazioni del consigliere comunale Paolo Smeraldi sul femminicidio, il confronto è passato dalle parole a un atto concreto. Il Consiglio comunale di Sestri Levante ha respinto con 9 voti contro 8 la mozione “Prevenzione della violenza di genere, educazione al rispetto e cittadinanza digitale: istituzione di un programma comunale permanente volto alle giovani generazioni”, presentata dal gruppo Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti.

La proposta puntava a costruire un percorso stabile di prevenzione ed educazione rivolto soprattutto ai più giovani, con il coinvolgimento della rete territoriale.

Nel corso della discussione i consiglieri Diego Pistacchi e Marco Conti hanno inoltre proposto di integrare il testo con l’impegno a intercettare, quando disponibili e compatibili, bandi e opportunità regionali destinati alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza. L’integrazione non ha però modificato l’esito finale: la mozione nel suo complesso è stata respinta.

“Non dirò che chi ha votato contro questa mozione la pensa come il consigliere Smeraldi, perché significherebbe attribuire intenzioni che non posso conoscere e non è questo il ruolo di UNAVI”, dichiara Valentina Jannacone, coordinatrice UNAVI Liguria e membro del Direttivo nazionale. “Le intenzioni non le leggo. I voti sì. E il dato istituzionale è semplice: dopo settimane di discussione sulla gravità o meno di certe parole, quando si è arrivati a una proposta concreta su prevenzione, educazione e giovani, quella proposta è stata bocciata per un solo voto.”

Per Unavi il punto non è individuare vincitori o sconfitti nella dialettica politica del Consiglio comunale. “Alle vittime interessa poco sapere chi abbia vinto la serata in aula. Interessa sapere cosa succederà da domani”, prosegue Jannacone. “Se quella mozione non era ritenuta adeguata, è del tutto legittimo respingerla. Ma allora bisogna spiegare quale proposta alternativa si intenda mettere in campo, con quali strumenti e con quali tempi. Un no può essere una scelta politica. Un no, da solo, non è una politica di prevenzione.” Il voto di Sestri Levante arriva a poche ore dal rientro di Jannacone da Roma, dove il 30 settembre Piazza del Popolo ha ospitato una nuova tappa de “I Semi del Rispetto in Tour”, progetto che porta insieme istituzioni, scuole, associazioni, sport e società civile attorno ai temi del rispetto, della prevenzione e del contrasto alla violenza.

“Rientro nella mia Liguria dopo avere visto a Roma ragazzi, famiglie, associazioni, realtà sportive, rappresentanti delle istituzioni – dagli oltre 50 Comuni Ambassador del rispetto a Ministri e politici nazionali – e delle Forze dell’ordine condividere lo stesso messaggio”, afferma Jannacone. “Ieri come Aspera abbiamo modo di confrontarmi anche con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sul lavoro educativo che stiamo portando avanti. Oggi apprendo che a Sestri Levante è stata respinta una proposta che metteva proprio i giovani, la prevenzione e l’educazione al rispetto al centro. È una coincidenza temporale che inevitabilmente fa riflettere.”

I dati più recenti rendono ancora più evidente perché il lavoro educativo non possa essere considerato marginale.

Secondo Istat, nel 2025 il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni, e l’11,4% delle donne straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Il 1522, numero nazionale di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, ha registrato nello stesso anno 25.970 contatti da parte di persone che si sono dichiarate vittime, dato in aumento rispetto al 2024.

“È esattamente per questo che si lavora con i ragazzi”, sottolinea Jannacone. “La prevenzione non comincia quando una donna arriva in un centro antiviolenza o quando interviene una pattuglia. Comincia prima: dal modo in cui insegniamo a riconoscere il controllo, il possesso, l’umiliazione, il consenso e il rispetto dell’altro.”

Per Unavi, il tema quindi non è se una mozione fosse perfetta né se provenisse dalla maggioranza o dall’opposizione. Il tema è ciò che accade dopo la sua bocciatura.

“Non mi interessa il colore politico di una proposta”, conclude Jannacone. “Mi interessa sapere se è utile alle persone che dobbiamo proteggere. Ai ragazzi chiediamo ogni giorno coerenza, responsabilità e rispetto. È difficile pretendere che assimilino questi valori se, quando arriva il momento di tradurli in atti concreti, le istituzioni non riescono a trovare una posizione condivisa.”

Unavi chiede quindi all’amministrazione comunale di Sestri Levante di chiarire quali iniziative concrete intenda ora assumere sul fronte della prevenzione della violenza di genere, dell’educazione al rispetto e del coinvolgimento delle nuove generazioni.

“Il confronto può ripartire anche da una proposta diversa”, conclude Jannacone. “Ma deve ripartire. Su questi temi non serve pensarla tutti allo stesso modo politicamente. Serve assumersi tutti la stessa responsabilità istituzionale.”

» leggi tutto su www.levantenews.it