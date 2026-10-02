Spezzino senza rete tutto il giorno per tre incendi appiccati a Genova: la Procura indaga per terrorismo

In provincia della Spezia le linee telefoniche e internet hanno ripreso a funzionare solamente in serata, attorno alle 18.30. La situazione ha causato disagi a utenti privati e altre attività tra queste bar, tabacchini e anche istituti bancari. I primi guasti sono stati segnalati nelle prime ore del pomeriggio e attorno alle 16 la situazione non era ancora tornata alla normalità. Le chiamate dei servizi di emergenza sono state deviate, come da protocollo, alla Centrale unica di risposta di Milano.

I disagi sarebbero la conseguenza dei tre incendi dolosi spenti questa mattina nella Città metropolitana di Genova dove sono stati avvolti dalle fiamme i cavi della fibra ottica in salita Bersezio, tra Sampierdarena e Rivarolo, proprio sotto il ponte di San Giorgio. Come riporta Ansa la procura di Genova ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio, con finalità di terrorismo.

Sull’andamento della complessa giornata è intervenuta in una nota anche Regione Liguria che precisa: “A seguito di un cedimento tecnico che ha interessato le linee telefoniche e la rete a fibra ottica di alcuni gestori, verificatosi questa mattina in parte della Liguria e in alcune aree delle regioni limitrofe, si stanno registrando da questa mattina disservizi per l’utenza, che in questo momento interessano soprattutto le linee di emergenza e urgenza, 118 e 112, mentre per il Cup e negli ospedali la situazione è tornata alla normalità”.

La nota prosegue: “Regione Liguria, le Prefetture e le Questure, in collaborazione con Liguria Digitale, stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione, attraverso una task force attivata per monitorare le criticità e coordinare gli interventi necessari, in raccordo con i soggetti e gli enti competenti, al fine di garantire il rapido ripristino della piena operatività dei servizi”.

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