SwimtheIsland, Ferro e Lombardi: “Grande evento che porta presenza anche fuori dall’estate”

Spotorno. Oltre 3mila nuotatori provenienti da 20 Paesi, dai 6 anni di età, sono attesi sabato 3 e domenica 4 ottobre nel Savonese per la 16ª edizione di SwimtheIsland Golfo dell’Isola, uno degli appuntamenti più partecipati del calendario italiano del nuoto in acque libere. La manifestazione coinvolgerà il territorio di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, e avrà come scenario principale l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Tra le nazioni rappresentate figurano anche Nuova Zelanda, Colombia, India e Stati Uniti.

“Dal punto di vista sportivo, SwimtheIsland rappresenta una competizione di grande valore per il movimento del nuoto in acque libere – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. La presenza di oltre 3mila partecipanti, provenienti da 20 Paesi e appartenenti a livelli ed esperienze differenti, testimonia la capacità dell’evento di riunire agonisti, amatori, giovani e famiglie all’interno di un unico grande appuntamento. Le diverse distanze e formule di gara permettono di misurarsi su più livelli di difficoltà, mentre i percorsi in mare aperto richiedono preparazione, resistenza, tecnica e capacità di adattamento. La continuità raggiunta in 16 edizioni, insieme alla partecipazione internazionale, conferma la solidità di questa manifestazione che ha saputo costruire nel tempo una propria identità nel panorama dell’open water e offrire agli atleti un confronto sportivo autentico, in un contesto di gara particolarmente suggestivo, impegnativo e riconoscibile”.

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