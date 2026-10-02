Torre dell’Orologio e pista ciclabile, a Levanto il progetto fa un altro passo

Il progetto per lo spostamento della pista ciclabile sul lato a mare dell’ex viadotto ferroviario e per gli interventi di conservazione della Torre dell’Orologio compie un nuovo passaggio amministrativo. Il Comune di Levanto ha infatti liquidato il saldo dell’incarico tecnico per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica. La somma complessiva è di quasi 24mila euro. L’incarico era stato affidato ad aprile attraverso una trattativa diretta sul portale AcquistinretePa, alla luce dell’aumento dei costi dell’edilizia e della nuova soluzione progettuale richiesta dall’amministrazione comunale.

Nel frattempo, per la parte relativa alla Torre dell’Orologio, la Soprintendenza aveva richiesto a giugno ulteriore documentazione ai fini dell’autorizzazione. Il professionista ha recentemente trasmesso gli elementi integrativi richiesti e, con il servizio ora dichiarato interamente eseguito, il Comune ha proceduto al pagamento del saldo. L’intervento riguarda dunque due elementi distinti ma collegati della passeggiata levantesе: la nuova collocazione della pista ciclabile e la conservazione della Torre dell’Orologio, per i quali il progetto aggiornato costituisce il passaggio necessario verso le successive fasi dell’iter.

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