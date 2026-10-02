Trasporto pubblico, prosegue sul territorio provinciale la raccolta firme a sostegno della petizione del Pd

Prosegue sul territorio provinciale la raccolta firme a sostegno della petizione popolare a tema Trasporto pubblico locale promossa dal Partito democratico della Spezia “per un trasporto pubblico locale sicuro, affidabile e capace di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini”, si legge in una nota diffusa dal Pd.

Sabato 3 ottobre sarà possibile firmare ad Ameglia, in via Pisanello (nelle vicinanze del supermercato) dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19, mentre a Follo il gazebo per la raccolta firme sarà allestito in piazza Matteotti, dalle 9 alle 13. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Le Grazie si potrà sottoscrivere la petizione presso la Sala Esperia, in via Libertà 109, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Martedì 6 ottobre il banchetto di raccolta firme sarà presente a Ceparana, in via Fermi, dalle 8 alle 12, mentre mercoledì 7 si potrà firmare a Fornola, in via Aurelia (nelle vicinanze del supermercato) a partire dalle 17. Infine, sabato 10 ottobre l’appuntamento è a Prati di Vezzano, in via Einaudi, all’altezza della farmacia, a partire dalle 10.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com