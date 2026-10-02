Vado, mister Riolfo presenta la sfida con il Forlì: “Bel banco di prova. Viti già a disposizione, assente Ghezzi”

Il secondo banco di prova per il Vado di mister Giancarlo Riolfo è rappresentato dal Forlì. Dopo lo 0-0 contro la Torres, i rossoblù tornano al “Sivori” dove affronteranno la formazione allenata da Nicola Campedelli. I romagnoli sono ottavi in classifica e sono reduci da tre pareggi, tutti per 1-1. L’appuntamento è per domani pomeriggio, ore 14:30, con webcronaca su IVG Sport.

Nel frattempo, Riolfo ha presentato la sfida: “Domani affrontiamo una squadra attrezzata e in salute, dotata di giocatori di buona qualità e di un’ottima organizzazione tattica. Il Forlì in queste prime sette giornate di campionato ha perso soltanto una partita, già questo è un indicatore importante sulla forza dei nostri avversari”

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