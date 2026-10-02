Zonta Club Alassio-Albenga, la psicologa albenganese Graziella Cavanna nuova Area Director dell’Area 03 – Distretto 30

Alassio-Albenga. Nell’anno in cui un’italiana, Fernanda Gallo Freschi, guida Zonta International nel ruolo di Presidente Internazionale, anche la Liguria e il Ponente savonese rafforzano la propria presenza all’interno dell’organizzazione.

La psicologa e psicoterapeuta albenganese Graziella Cavanna, socia dello Zonta Club Alassio-Albenga, è stata eletta Area Director dell’Area 03 del Distretto 30, che riunisce i Club Zonta di Liguria, (con numerosi club da Ventimiglia fino al Tiguglio, Genova, Imperia, Savona comprese), Piemonte e Valle d’Aosta.

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