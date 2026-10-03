Attentato alla fibra ottica, trovati cinque inneschi: al vaglio le immagini della videosorveglianza

Genova. È tornata alla normalità la situazione delle linee di emergenza e urgenza 112 e 118 dopo l’attentato incendiario alla fibra ottica sotto ponte San Giorgio, che ha mandato in tilt anche alcuni servizi seguiti dal Liguria Digitale e della centrale operativa taxi per alcune ore.

Nel corso della giornata di ieri si erano registrati rallentamenti e disservizi sulle comunicazioni telefoniche, con conseguenti problemi anche sulla gestione delle chiamate in arrivo. La procura di Genova intanto ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio aggravato dalla finalità terroristica e la Digos sta svolgendo le indagini analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

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