Cairo, il 4 ottobre gazebo di Patto per il Nord

Cairo Montenotte. Continua l’attività politica di Patto per il Nord sul territorio. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 12, è stato promosso un gazebo a Cairo Montenotte con la presenza del segretario federale Paolo Grimoldi e del presidente di Patto per il Nord Liguria Lorella Fontana.

“Sarà un’occasione di incontro tra il neo-partito e i cittadini per confrontarsi sui tanti problemi della vita di ogni giorno. Ci sarà inoltre la possibilità di firmare per chiedere un taglio strutturale e definitivo delle accise sui carburanti e per una riforma delle pensioni giusta, che premi chi ha lavorato e versato contributi per una vita”.

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