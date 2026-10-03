“Ci basta il pareggio”: la Bolanese si gioca tutto contro il Ceula

“Ci basta il pareggio”. Quello che dice il segretario della Bolanese, Roberto Bonfigli, non si può negare: una differenza reti di più tre grazie al 4-1 imposto a Levanto al Monterosso, contro la più uno del Ceula che sui monterossini s’erano imposti per 4-3, qualificherebbe al prossimo turno di Coppa Liguria (di Seconda Categoria) i bolanesi in caso di parità nello scontro diretto…anche se non si sa quanto tale tipo di considerazioni possano essere apprezzate da quell’allenatore dai modi poco ortodossi, ma dalle idee e dalle mete estremamente chiare, che è mister Vatteroni. “Non c’è dubbio – lo ammette il medesimo Bonfigli – Ivan è partito veramente alla grande, come del resto tutta la squadra, la cui guida tecnica egli ha rilevato con questa stagione sportiva”. Per la cronaca Bolanese-Ceula decisiva nel Girone 21 della competizione si gioca domenica 4/10, ore 15, al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” di Bolano; arbitro Coccoluto.

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