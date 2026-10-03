Cinque Terre, rimane incastrato nella monorotaia: trasferito a Genova in elicottero

Intervento in località Beccara nel Comune di Riomaggiore per un uomo di 44 anni che per cause ancora da stabilire è rimasto incastrato con un piede nelle rotaie del trenino che viene utilizzato per trasportare l’uva. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con personale sanitario, Vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale del 118. Le operazioni per liberare l’arto non sono state semplici. Al termine di queste, l’infortunato è stato medicato e recuperato dall’elisoccorso Drago, quindi trasportato al Policlinico del San Martino di Genova.

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