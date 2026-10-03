Futura Ceparana, nuova guida tecnica: domenica la sfida con l’Admo Lavagna

Impegno di Coppa Liguria femminile per il Futura Ceparana, che domenica 4 ottobre alle 20.30 scenderà in campo al Palazzetto di Ceparana per affrontare l’Admo Lavagna. La nuova stagione pallavolistica porta con sé anche un cambiamento alla guida tecnica della prima squadra. Il Futura ha affidato infatti l’incarico ad Andrea Carli, giovane allenatore proveniente dal Colombiera Project Ameglia. Stefano Menconi, subentrato a metà della scorsa stagione dopo il passo indietro di Garfagnini, è invece tornato a dedicarsi a quella che da sempre è la sua grande passione: la gestione e la crescita del settore giovanile. La società ha confermato una struttura dirigenziale ben definita. Il presidente è Lionello Battistini, con Massimiliano Morghen nel ruolo di vicepresidente e Monica Maldini come segretaria. Paolo Pascucci è l’addetto alla prima squadra, mentre Marica Mani segue il settore giovanile. Completano il consiglio Enrico Arzà, anche arbitro associato, e Augusto Vallese. Sul fronte tecnico, il direttore sportivo è Alessandro Barbieri. Andrea Carli guiderà la prima squadra, affiancato dal vice allenatore Andrea Castagna e dal collaboratore tecnico Francesco Cariulo. A Menconi è affidata invece la direzione tecnica del settore giovanile, oltre alla guida delle formazioni Under 19, Under 17 e Under 15. Nel ruolo di assistenti tecniche opereranno Alice Castagna, Michelle D’Ascoli e Rebecca Menconi. Le formazioni Under 13 e Under 12 saranno allenate da Gaia Battistini e Rebecca Rapalli, mentre minivolley e palla rilanciata saranno seguiti da Giada Benedetti, Michelle D’Ascoli, Camilla Galli e Serena Rossi.

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