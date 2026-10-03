Il Vado torna a vincere, Riolfo: “Tre punti vitali per la salvezza, messo in campo spirito ed energia”

Il Vado torna a vincere. I rossoblù battono 1-0 il Forlì, decisivo il gol di Rosa dopo dieci minuti. Può sorridere mister Giancarlo Riolfo che trova il successo alla seconda panchina con il Vado. Il tecnico ha poi commentato la sfida in conferenza stampa.

Afferma Riolfo: “Sono soddisfatto di questi tre punti, sono vitali per la classifica. A inizio secondo tempo abbiamo lasciato qualcosa a livello di atteggiamento, poi siamo tornati dentro la partita, abbiamo sofferto il giusto e abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. Affrontavamo una squadra giovane, dinamica e con qualità. Questi tre punti servono per raggiungere la salvezza. Dobbiamo capire che per vincere le partite bisogna andare oltre le proprie capacità, ci vogliono spirito ed energia“.

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