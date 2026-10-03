La Liguria calamita dei superyacht: è prima in Italia per giornate di presenza

Genova. La Liguria è il primo polo per giornate di presenza dei superyacht con Riviera dei Fiori, Genova e Golfo della Spezia. È uno dei dati emersi dallo studio “Yachting Tourism and Economic Contribution” realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, che analizza l’impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane.

Lo studio è stato presentato sabato mattina al Salone Nautico, e stima che l’impatto economico del turismo nautico in Italia sia di circa 5,7 miliardi di euro. Nel 2025 la spesa operativa – ormeggi, carburante, manutenzione, rimessaggio ed equipaggio – ha raggiunto i 3,6 miliardi (63% del totale), mentre i consumi a terra – che includono ristorazione, shopping, intrattenimento, trasporti, hospitality – valgono 2,1 miliardi (37%) per l’intero parco nautico.

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