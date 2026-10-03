Levanto, bilancio estivo per la cultura. Erba: “Successo oltre le attese, ora puntiamo su una sede più ampia”

Tempo di bilanci e un occhio di riguardo per la cultura raccontati dall’assessore del Comune di Levanto Luca Erba intervenuto nel corso della puntata settimanale di Info Weekend in onda su Rlv la Radio a colori. Intervistato dai conduttori Erba ha fatto un bilancio della stagione estiva e “senza spoilerare” nulla ha già anticipato quello che sarà il concetto che accompagnerà l’azione dell’amministrazione, in ambito culturale, anche per il 2027 alla luce di quanto raccolto in questi mesi.

L’attenzione si è concentrata sulla prima edizione della rassegna “Levanto Incontra”, organizzata subito dopo l’insediamento della nuova giunta. “Dopo l’insediamento del 10 giugno abbiamo riscontrato l’esigenza di alzare l’asticella del format culturale ereditato nel calendario estivo, strutturando una proposta di alto profilo” ha spiegato Erba. Inaugurata l’11 luglio, la manifestazione ha visto la partecipazione di figure quali Severgnini, Rampini, Crepet, Farinetti e Martelli. “Un palinsesto trasversale che ha toccato molteplici temi, riscuotendo un importante riscontro di pubblico e grande entusiasmo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com