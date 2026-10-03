Meteo, sulla Liguria fine settimana di tempo stabile e temperature superiori alla media

Liguria. L’alta pressione garantirà situazioni stabili sulla Liguria almeno fino a lunedì 5 ottobre. Saranno comunque presenti annuvolamenti senza conseguenze. Temperature in aumento e superiori ai valori normali.
Secondo il Centro Limet, oggi sabato 3 ottobre avremo al mattino nubi sparse sul settori interni del ponente, sull’imperiese ed il savonese occidentale senza piogge, tempo in genere soleggiato altrove a parte la presenza di velature o nubi alte. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi a ponente e nelle aree interne senza fenomeni, soleggiato altrove.