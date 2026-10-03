Napoleonica: via ai lavori di messa in sicurezza del versante di Panigaglia

Prenderà il via nei prossimi giorni l’intervento di messa in sicurezza della scarpata a monte della strada provinciale 530 “Napoleonica”, in località Panigaglia. Le opere, coordinate dalla Provincia della Spezia e realizzate da Snam — proprietaria dei terreni soprastanti —, puntano a mitigare il rischio di caduta massi e frane che ha interessato l’arteria negli ultimi anni.

In questa prima fase sono in corso i lavori di pulizia della vegetazione e il taglio delle alberature pericolanti. Successivamente si procederà al disgaggio dei blocchi rocciosi instabili, all’installazione di una nuova rete paramassi, alla sostituzione di quella in aderenza e all’adeguamento delle opere idrauliche con la posa di una nuova cunetta bordostrada. L’intervento si svilupperà nell’arco del prossimo trimestre e si affianca alle opere già concluse dall’ente provinciale sul muro di sostegno del rettilineo.

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