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Napoleonica: via ai lavori di messa in sicurezza del versante di Panigaglia

Napoleonica: via ai lavori di messa in sicurezza del versante di Panigaglia

La Napoleonica all'altezza del rigassificatore Gnl Italia di Panigaglia

Prenderà il via nei prossimi giorni l’intervento di messa in sicurezza della scarpata a monte della strada provinciale 530 “Napoleonica”, in località Panigaglia. Le opere, coordinate dalla Provincia della Spezia e realizzate da Snam — proprietaria dei terreni soprastanti —, puntano a mitigare il rischio di caduta massi e frane che ha interessato l’arteria negli ultimi anni.

In questa prima fase sono in corso i lavori di pulizia della vegetazione e il taglio delle alberature pericolanti. Successivamente si procederà al disgaggio dei blocchi rocciosi instabili, all’installazione di una nuova rete paramassi, alla sostituzione di quella in aderenza e all’adeguamento delle opere idrauliche con la posa di una nuova cunetta bordostrada. L’intervento si svilupperà nell’arco del prossimo trimestre e si affianca alle opere già concluse dall’ente provinciale sul muro di sostegno del rettilineo.

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