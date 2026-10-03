Natale spezzino, quasi 193mila euro per le luminarie: Palazzo civico affida il servizio

Sarà la Seghieri Srl ad accendere il prossimo Natale spezzino. Palazzo civico ha infatti aggiudicato ufficialmente alla società il servizio per l’allestimento, l’assistenza tecnica e lo smontaggio delle luminarie natalizie 2026/2027. Il valore dell’affidamento è di 192.700 euro, Iva esclusa. La gara, avviata a metà luglio, si è chiusa con cinque aziende in corsa: oltre alla Seghieri, avevano presentato un’offerta Fc di Ferrari Claudio, Luminarie di Filippo Srl, Venditti Luminarie Srl ed Eurolux di Lo Faro Pasquale Giuseppe. Come detto, il compito della Seghieri non sarà limitato alla semplice installazione delle luci. L’appalto comprende infatti il montaggio delle luminarie, l’assistenza tecnica durante il periodo natalizio e il successivo smontaggio.

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