Pnrr Acqua, Pucciarelli-Bruzzone (Lega): “Oltre 67 milioni per Liguria, ben 57 grazie al Mit con Salvini-Rixi”

Provincia Savona. “Sono in arrivo risorse preziose per il nostro territorio: ammontano infatti a 67 milioni le risorse stanziate per realizzare 3 infrastrutture idriche in Liguria, di cui oltre 57 milioni messi a disposizione dal Mit guidato da Matteo Salvini con il supporto del viceministro Edoardo Rixi”. Lo affermano in una nota i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

“L’intervento più importante sfiora i 38 milioni e finanzierà il raddoppio della condotta del Roja tra Sanremo e Imperia, intervento strategico per mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico del Ponente ligure, mentre altri finanziamenti assicureranno l’efficientamento delle reti della provincia della Spezia e il collegamento tra i pozzi di Albenga e l’acquedotto di Alassio“, aggiungono.

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