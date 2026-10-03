Rapallo: una Rosa per Norma Cossetto sentita partecipazione

Da Monica Debè, Comitato 10 Febbraio

Alle ore 11 di oggi in Piazzale Martiri delle Foibe a Rapallo si è svolta la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’ evento ha visto la presenza del Sindaco Elisabetta Ricci Sindaco Rapallo, dell’Assessore Laura Mastrangelo, di Fabio Nardi Presidente Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Genova, Giulio Giulio Benvenuti vicepresidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime delle Foibe e dell’Esodo e di molti cittadini.

“Il ricordo e la memoria sono importanti, il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Con la deposizione di mazzi di rose, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana, una donna che dette la sua vita per l’Italia.”

A nome del Comitato 10 febbraio ringrazio ancora tutti per la presenza, e do appuntamento al 10 febbraio 2027, quando celebreremo Il Giorno del Ricordo, per commemorare i 20mila connazionali infoibati e i 350mila Esuli dal confine orientale d’Italia.

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