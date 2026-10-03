Reggiana-Spezia, attesi 7.500 spettatori. Cinquantanove “esuli” nel settore ospiti con la sciarpa bianca al collo

La prevendita di Reggiana e Spezia è chiusa. A Reggio sono 1.422 i biglietti venduti, di cui 59 nel settore riservato agli ospiti, con il dato della Curva Nord che risulta essere quello finale. Al Città del Tricolore sono attese complessivamente circa 7500 persone, per una sfida che si prepara dunque a regalare una buona cornice di pubblico.

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