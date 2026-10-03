“Riaprite il bar di ponte Eritrea”, i portuali lanciano una petizione

Genova. I portuali genovesi lanciano una petizione per chiedere che venga supportata la riapertura del bar-trattoria di ponte Eritrea, un luogo che per anni ha rappresentato un punto di ristoro e presidio di sicurezza per i lavoratori dello scalo.

Il bar è stato chiuso diversi mesi fa a causa dell’insolvenza del precedente gestore, ed è l’unico in zona: “Questo locale non era un semplice punto di ristoro, ma un vero e proprio presidio accoglienza e socialità per gli operatori dei terminal, gli autisti di passaggio, i lavoratori stabili e i commercianti dell’area. Con la sua chiusura, aggravate dai continui cantieri e lavori in corso, la zona è rimasta del tutto priva di un punto di appoggio essenziale”, si legge nella petizione pubblicata su Change.org.

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